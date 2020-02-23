В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 96 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и 630 новых заболевших, сообщили местные медицинские власти, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 82 человек, заразился 541.