https://news.day.az/world/1205508.html Число погибших в китайской провинции Хубэй за сутки составило 96
Число погибших в китайской провинции Хубэй за сутки составило 96
В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 96 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и 630 новых заболевших, сообщили местные медицинские власти, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 82 человек, заразился 541.
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