Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, возникновение болезни в любом случае скорректирует прогнозы МВФ, опубликованные в январе. Тогда предполагалось, что мировая экономика в 2020 году вырастет на 3,3 процента. Однако затем коронавирус привел к снижению деловой активности в Китае, сказала Георгиева.

Она отметила, что власти КНР многое сделали для того, чтобы смягчить негативные последствия от коронавируса. При текущем базовом сценарии, то есть в случае прекращения распространения болезни в ближайшее время, экономика Китая вернется к своему нормальному состоянию уже во втором квартале, а значит влияние на мировую экономику будет минимальным. В таком случае глобальный экономический рост составит 3,2 процента.

Однако МВФ рассматривает и худший прогноз, при котором вирус продолжит распространяться по всему миру, что неизбежно скажется на экономической составляющей, подчеркнула Георгиева.

По ее словам, именно сейчас необходимо глобальное сотрудничество. "Настало время признать наличие рисков для стран с плохо развитой системой здравоохранения", - добавила директор.

Ранее Георгиева заявила, что вспышка коронавируса приведет к замедлению роста экономики Китая в первом квартале 2020-го, однако рост ВВП при этом за весь год сократится незначительно. Глава МВФ указала, что "это суровое напоминание о том, как хрупкому экономическому восстановлению могут угрожать непредвиденные обстоятельства".