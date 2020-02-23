В воскресенье и понедельник школы в иранской столице Тегеране будут закрыты в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает департамент образования столицы, заявление размещено на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По информации департамента образования, выходные объявлены в школах для обеспечения безопасности здоровья учеников, проведения дезинфекции в образовательных учреждениях и для подготовки заведений к пребыванию в них учащихся.

Также занятия на разные сроки были отменены в школах и университетах других провинций страны: провинции кум, где началось распространение коронавируса, Гилян, Голестан, Керманша и некоторых других.

Министерство культуры Ирана постановило на неделю отменить культурные мероприятия в стране.

В настоящее время число заразившихся коронавирусом в Иране приближается к 30. В числе зараженных - преимущественно жители Кума, священного для мусульман-шиитов города, куда они совершают паломничества, либо граждане, которые недавно были там.

Медики зафиксировали пять летальных исходов в результате заражения, которые были подтверждены министерством здравоохранения Ирана, однако число жертв может достичь 6 человек. Власти провинции Маркази сообщили СМИ о гибели одного человека. После этого медики страны не уточняли данные о жертвах коронавируса.