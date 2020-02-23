Более 20 человек в восточной турецкой провинции Ван получили ранения при землетрясении с эпицентром на территории Ирана, восемь из них находятся в критическом состоянии. Об этом заявил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о семи погибших и пяти раненых при землетрясении, а также о находящихся под завалами людях.

"После землетрясения госпитализирован 21 человек, состояние восьми из них оценивается как критическое", - цитирует Коджу телеканал NTV.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил по телефону от Сойлу информацию о землетрясении и ходе спасательных работ, сообщила администрации турецкого лидера.

Как ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Толчки были зафиксированы в 05.52 по времени UTC (09:52 по Баку). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров. В Иране пострадали 25 человек.