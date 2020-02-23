Число жертв землетрясения в восточной турецкой провинции Ван с эпицентром на территории Ирана возросло до восьми. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как ранее сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Толчки были зафиксированы в 05.52 по времени UTC. Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Ранее Сойлу заявил о семи погибших при землетрясении. По данным минздрава страны, госпитализирован 21 человек, состояние восьми из них оценивается как критическое.

"По предварительным данным, жертвами землетрясения стали 8 наших граждан, в числе которых трое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются", - цитирует министра агентство Anadolu.

По его словам, жертвы и разрушения зарегистрированы в селах Кашкол, Гювенлик, Геленлер и Озпынар района Башкале провинции Ван. По информации МИД Турции, иранская сторона пока еще не запрашивала о международной помощи, добавил Сойлу.