В регионе на юге страны прекращено железнодорожное сообщение, закрыты дороги в граничащих с Газой районах, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В израильском Сдероте и в других южных районах, которые находятся на границе с сектором Газа, прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Позднее израильские военные сообщили, что засекли пуск шести ракет из палестинского анклава в Газе, пять из них удалось перехватить.

"Система ПРО "Железный купол" перехватила пять из них", - рассказали в армии Израиля.

Из-за произошедшего в этом регионе прекращено железнодорожное сообщение, закрыты дороги в граничащих с Газой районах, а также отменены занятия в школах.

В воскресенье, 23 февраля, по территории Израиля из палестинской Газы было выпущено более 20 ракет. В ответ израильтяне нанесли удары по нескольким целям группировок в Газе и Сирии.

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