https://news.day.az/world/1206002.html В Омане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
В Омане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Омане, сообщает оманское телевидение со ссылкой на заявление министерства здравоохранения султаната, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее в понедельник сообщалось о первых случаях коронавируса в Бахрейне, Кувейте, Ираке и Афганистане.
В заявлении минздрава Омана говорится, что заражение коронавирусом диагностировано у двух гражданок Омана, вернувшихся из Ирана. Министерство сообщило, что они находятся в стабильном состоянии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.
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