Число туристов, посещающих Францию, в результате вспышки коронавируса сократилось на 30-40%, заявил глава французского минфина Брюно Ле Мэр, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Франция - одна из самых посещаемых стран в мире. Согласно данным МИД, в 2018 году во Франции побывало 89,4 миллиона иностранных граждан, а доля доходов от туризма в национальном ВВП составила около 8%.

"Конечно, во Франции сейчас меньше туристов, на 30-40% меньше, чем ожидалось. Конечно, это серьезный удар по французской экономике", - заявил Ле Мэр телеканалу CNBC в Эр-Рияде, где проходит встреча министров финансов G20.