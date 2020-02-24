https://news.day.az/world/1206012.html Белый дом запросит у Конгресса $1 млрд на борьбу со вспышкой коронавируса
Белый дом запросит у Конгресса $1 млрд на борьбу со вспышкой коронавируса
Белый дом на этой неделе направит запрос в Конгресс США на выделение около $1 млрд из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на трех сотрудников, задействованных в планировании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Детали пока согласовываются <...>. Запрос на выделение около $1 млрд должен быть направлен в Конгресс в ближайшие дни", - отмечается в публикации.
Как ранее сообщала газета Politico, данные средства будут направлены на разработку вакцин и лабораторные испытания.
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