Британские компании бьют тревогу. Они уже говорят о негативных последствиях "новой эры" торговых отношений с ЕС, которая должна начаться в 2021 году в случае, если стороны к этому моменту не придут к единому решению. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на Конфедерацию британской промышленности, представляющую интересы 190 тысяч предприятий, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Возможные сценарии КБР изложила в своем докладе под названием "The Red Tape Challenge". Речь идет о взаимодействии в рамках ограниченного соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС. Как отмечает Bloomberg, такой формат может привести к экономическому краху даже в том случае, если премьер-министр Борис Джонсон достигнет своей главной цели на переговорах с ЕС: нулевых пошлин и отсутствия квот. В таком режиме с блоком торгует Канада.

"На этих переговорах должны быть приложены максимальные усилия, чтобы сэкономить время и деньги экспортеров, избегая введения новых документов, появления дополнительных затрат и задержек", - приводит агентство комментарий генерального директора CBI Кэролин Фэрберн, - "Это защитит глобальную конкурентоспособность Великобритании, рабочие места и экономический рост".

Большинство потрясений, как полагают в Конфедерации, произойдет из-за того, что компаниям придется соблюдать два отдельных режима регулирования, заполнять новые таможенные документы. Кроме того, для них усложнится доступ на рынок услуг. Для того, чтобы избежать всего этого, нужны всеобъемлющие сделки, заявили в КБР.

Организация приводит несколько наглядных примеров грядущих потерь. Так автопроизводители тратят от £350 000 ($454 000) до £500 000 на официальное утверждение типа транспортного средства, чтобы соответствовать обоим стандартам.

Косметические компании тратят в среднем £2 миллиона каждая на регистрацию своих шампуней, кондиционеров и красителей, чтобы соответствовать отдельным правилам Великобритании и ЕС.

Производителям детской одежды, игрушек, матрасов, а также все тех же автомобилей, придется дважды проводить тесты на безопасность и износостойкость своей продукции (в том числе и дорогостоящие краш-тесты).

Фермерам, выращивающим птицу и производящим яйца, надо будет создавать две отдельные производственные линии, отдельные помещения для поголовья, чтобы продавать свою продукцию на рынках как Великобритании, так и ЕС.

Всего этого можно было бы избежать, если бы Лондон и Брюссель договорились о взаимном признании своих стандартов и процессов оценки, отмечают в КБР.

Что касается рынка услуг, то квалификацию британских специалистов не признают в ЕС. Так что им придется пройти переквалификацию в случае, если они хотят работать в странах блока. Кроме того, участники рынка прогнозируют перебои в грузоперевозках между Великобританией и ЕС, так как соглашение о беспрепятственном перемещении перевозчиков по обеим территориям тоже не подписано.