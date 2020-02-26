https://news.day.az/world/1206399.html В Москве задержано и отменено 20 авиарейсов
В Москве задержано и отменено 20 авиарейсов
В аэропортах Москвы задержали и отменили 20 рейсов, гласят данные сервиса "Яндекс. Расписания".
По данным сервиса,во Внуково задержан один рейс.
В это же время в Домодедово задержан один рейс и 15 - отменено.
Кроме того, три рейса задержано в Шереметьево.
Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.
В настоящее время причины отмены и задержек авиарейсов в Москве неизвестны.
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