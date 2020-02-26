В аэропортах Москвы задержали и отменили 20 рейсов, гласят данные сервиса "Яндекс. Расписания".

По данным сервиса,во Внуково задержан один рейс.

В это же время в Домодедово задержан один рейс и 15 - отменено.

Кроме того, три рейса задержано в Шереметьево.

Данные о задержках в Жуковском отсутствуют.

В настоящее время причины отмены и задержек авиарейсов в Москве неизвестны.