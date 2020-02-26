https://news.day.az/world/1206470.html Число зараженных коронавирусом в Кувейте выросло до 12
Число зараженных коронавирусом в Кувейте выросло до 12
Три новых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в Кувейте. Как сообщает в среду со ссылкой на министерство здравоохранения информационное агентство KUNA, таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 12, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, трое инфицированных либо прибыли из Ирана, либо контактировали с людьми, приехавшими из исламской республики. Как отмечают в Минздраве, зараженные коронавирусом находятся в хорошем состоянии, им оказывается необходимая помощь.
25 февраля сообщалось о девяти случаях заражения в эмирате.
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