Число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае к 26 февраля превысило 77,6 тыс.

Заболевание распространилось на десятки других стран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Приводим список государств, где подтверждены случаи заражения.

  • Япония
  • Таиланд
  • США
  • Австралия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Малайзия
  • Вьетнам
  • Франция
  • Непал
  • Камбоджа
  • Германия
  • Шри-Ланка
  • ОАЭ
  • Финляндия
  • Индия
  • Филиппины
  • Италия
  • Великобритания
  • Россия
  • Канада
  • Испания
  • Швеция
  • Бельгия
  • КНДР
  • Ливан
  • Иран
  • Израиль
  • Кувейт
  • Бахрейн
  • Афганистан
  • Ирак
  • Оман
  • Хорватия
  • Австрия
  • Швейцария
  • Румыния
  • Алжир
  • Бразилия