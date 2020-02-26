https://news.day.az/world/1206485.html Список стран, в которых обнаружен новый коронавирус
Список стран, в которых обнаружен новый коронавирус
Число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае к 26 февраля превысило 77,6 тыс.
Заболевание распространилось на десятки других стран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Приводим список государств, где подтверждены случаи заражения.
- Япония
- Таиланд
- США
- Австралия
- Сингапур
- Южная Корея
- Малайзия
- Вьетнам
- Франция
- Непал
- Камбоджа
- Германия
- Шри-Ланка
- ОАЭ
- Финляндия
- Индия
- Филиппины
- Италия
- Великобритания
- Россия
- Канада
- Испания
- Швеция
- Бельгия
- КНДР
- Ливан
- Иран
- Израиль
- Кувейт
- Бахрейн
- Афганистан
- Ирак
- Оман
- Хорватия
- Австрия
- Швейцария
- Румыния
- Алжир
- Бразилия
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