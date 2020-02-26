Министр также сообщил, что ведомство начало работу по выявлению тех людей, с кем у заболевшего могли быть контакты. В первую очередь, это супруга и близкие, но также власти постараются выявить возможные контакты гражданина с другими людьми, даже если они продолжались в течение нескольких минут.

Аэропорт Сан-Паулу, в который прилетел гражданин из Италии, является одним из крупнейших транспортных хабов в Латинской Америке. Многие авиакомпании, прилетающие из Европы, используют его для дозаправки, после чего туристы имеют возможность отправиться почти во все страны региона.

Вспышка коронавируса в Европе была зафиксирована на прошлой неделе на севере Италии, на данный момент в Италии число заболевших COVID-19 превысило 370 человек, зафиксировано 12 смертельных случаев.