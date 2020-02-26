https://news.day.az/world/1206649.html В Латинской Америке подтвердили первый случай заражения коронавирусом
В Латинской Америке подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Проверка анализов мужчины с подозрением на коронавирус в Бразилии подтвердила, что болезнь достигла Латинской Америки, сообщил в ходе пресс-конференции глава минздрава страны Луис Энрике Мандетта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По словам Мандетты, коронавирус был обнаружен у прибывшего в Сан-Паулу 61-летнего бразильца, совершившего поездку на север Италии с 9 по 21 февраля. Министерство здравоохранения Бразилии впервые сообщило об обнаружении у мужчины коронавируса во вторник, его анализы были направлены на повторное исследование.
Состояние мужчины медики оценивают как стабильное, симптомы не носят тяжелого характера.
Аэропорт Сан-Паулу, в который прилетел гражданин из Италии, является одним из крупнейших транспортных хабов в Латинской Америке. Многие авиакомпании, прилетающие из Европы, используют его для дозаправки, после чего туристы имеют возможность отправиться почти во все страны региона.
Вспышка коронавируса в Европе была зафиксирована на прошлой неделе на севере Италии, на данный момент в Италии число заболевших COVID-19 превысило 370 человек, зафиксировано 12 смертельных случаев.
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