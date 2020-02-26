Число запросов на получение убежища в странах Европейского союза выросло на 13% в 2019 году по сравнению с 2018 годом, говорится в опубликованном в среду докладе Европейского бюро поддержки в сфере убежища, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Впервые с 2015 года число запросов выросло по сравнению с предыдущим годом", - говорится в документе. Этот рост был обусловлен не за счет нелегальной миграции, а из-за заявок граждан государств, имеющих право на безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны. Речь идет о странах Латинской Америки, прежде всего, Венесуэле.

Всего в странах Евросоюза, Швейцарии и Норвегии в 2019 году было подано более 714 тысяч заявок на предоставление убежища. В 2018 году этот показатель составил 635 тысяч.

Лидерами по числу заявок стали выходцы из Сирии, Афганистана и Венесуэлы.