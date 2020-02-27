https://news.day.az/world/1206670.html Делегации Турции и РФ обсудили Идлиб в Анкаре
Делегации Турции и РФ обсудили Идлиб в Анкаре
В здании МИД Турции в Анкаре прошел третий раунд турецко-российских переговоров по урегулированию ситуации в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замглавы МИД Седат Онал, российскую - спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин.
Консультации будут продолжены завтра.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре