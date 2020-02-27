По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 139, из них 19 - со смертельным исходом.

В районах, где будет выявлен коронавирус, пятничные молитвы проводиться не будут, сообщил министр. При посещении таких мест паломничества, как мавзолеи Фатимы Масуме в Куме и Имама Резы в Мешхеде, мечети Шах Абдул-Азим и Имамзаде Салех в Тегеране, а также ряда других, верующие должны продезинфицировать руки, надеть маски, получить необходимые инструкции, совершить обряд и без задержек уйти.

"Все меры имеют временный характер. В будущем они могут быть ослаблены, а могут быть ужесточены", - добавил министр.

Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля - заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся относится к провинции Кум, дальнейшее распространение вируса по стране было связано с поездками иранцев в этот город, который является местом паломничества. Есть случаи и в самом населенном городе Ирана - самом Тегеране.