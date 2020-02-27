Защитные маски необходимо носить заболевшим людям, чтобы предотвратить распространение инфекции, а не здоровым. Об этом заявила на брифинге глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы здесь говорим про медицинские, хирургические маски. Согласно рекомендациям ВОЗ, маски рекомендуется носить людям, которые уже заболели. Тем, у кого уже есть дыхательные симптомы. И причина для этого - предотвращение передачи вируса кому-то еще", - сказала она.

Среди других рекомендаций ВОЗ - тщательно мыть руки и стараться не дотрагиваться часто до своего лица.

