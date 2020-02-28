https://news.day.az/world/1207239.html Коронавирус достиг Уэльса
Коронавирус достиг Уэльса
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксировали британские власти в Уэльсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Press Association, передает Day.Az.
Информацию сообщил в пятницу главный санитарный врач этой административно-политической части Соединенного Королевства Фрэнк Атертон.
Атертон подтвердил, что анализы одного пациента в Уэльсе дали положительный результат на коронавирус.
При этом он добавил, что человек, был инфицирован на севере Италии, где недавно побывал. Его имя не разглашается.
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