Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксировали британские власти в Уэльсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Press Association, передает Day.Az.

Информацию сообщил в пятницу главный санитарный врач этой административно-политической части Соединенного Королевства Фрэнк Атертон.

Атертон подтвердил, что анализы одного пациента в Уэльсе дали положительный результат на коронавирус.

При этом он добавил, что человек, был инфицирован на севере Италии, где недавно побывал. Его имя не разглашается.