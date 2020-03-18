Саудовская Аравия созовет чрезвычайный саммит G20 из-за коронавируса

Cтрана-председатель "Большой двадцатки" (G20) Саудовская Аравия созывает чрезвычайный саммит в режиме онлайн на следующей неделе. Об этом говорится на сайте мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, на саммите страны-члены обсудят меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями для людей и мировой экономики.

"G20, наряду с международными организациями, будет прибегать к любым способам, которые считаются необходимыми для того, чтобы смягчить влияние пандемии", - указано в заявлении.

Саудовская Аравия также намерена поддерживать и координировать международные усилия по противодействию инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.