Таиланд введет чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Таиланда 26 марта объявит о введении чрезвычайного положения на территории королевства в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник сообщил премьер-министр и министр обороны страны Прают Чан-Оча в телевизионном обращении к народу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"О введении чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавируса будет объявлено 26 марта", - сказал премьер. По его словам, режим будет действовать один месяц - до 30 апреля.

Указ предоставит премьеру широкие полномочия по введению новых ограничений в повседневную жизнь для активизации усилий по сдерживанию вспышки коронавируса. Вместе с тем пока не сообщается о возможном комендантском часе, запрете на поездки по Таиланду или закрытии зданий и учреждений без предписаний. Силы безопасности также будут иметь право подвергать цензуре и закрывать СМИ. На данном этапе премьер отказался от введения более строгих мер контроля за передвижением людей, несмотря на прогнозы специалистов относительно дальнейшего распространения коронавируса в стране.

Между тем министерство транспорта обязало с 25 марта пассажиров, пользующихся всеми видами поездов, использовать маски, которые будут продаваться на станциях. Кроме того, сеть магазинов 7-Eleven объявила о найме 20 тыс. курьеров по всему Таиланду для доставки продуктов на дом.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. На сегодняшний день общее число инфицированных достигло 827, вылечились 57 человек, четверо умерли. С 22 марта все иностранные граждане, планирующие попасть в королевство, должны иметь при себе медицинскую справку, подтверждающую отсутствие коронавируса, а также страховой полис с покрытием от $100 тыс. В Бангкоке с 22 марта по 12 апреля закрыты торговые центры и рынки, исключение составляют супермаркеты и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости.