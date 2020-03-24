Белоруссия не будет платить премию российским компаниям за поставки нефти, часть из которой будет погашаться за счет выплат из российского бюджета, сказал журналистам премьер-министр Сергей Румас.

"Компании будут поставлять с премией в цене $4,7. Эти $4,7 будут урегулированы междбюджетными расчетами. То есть правительство РФ возьмет эти $4,7 на себя", - сказал Румас, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Белорусские НПЗ работают с 50-ти процентной загрузкой с начала года, после того как большинство российских компаний отказались поставять нефть в Белоруссию из-за споров о цене.

Белорусский премьер сказал, что Белоруссия при выборе поставщиков в России будет в первую очередь отдавать приоритет тем компаниям, которые продолжали поставки нефти в начале года.

"Не факт, что Роснефть окажется в числе поставщиков", - сказал Румас, комментируя заявление компании о том, что она не собирается отказываться от премии за поставки.