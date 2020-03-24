Белоруссия не будет платить премию российским компаниям
Белоруссия не будет платить премию российским компаниям за поставки нефти, часть из которой будет погашаться за счет выплат из российского бюджета, сказал журналистам премьер-министр Сергей Румас.
"Компании будут поставлять с премией в цене $4,7. Эти $4,7 будут урегулированы междбюджетными расчетами. То есть правительство РФ возьмет эти $4,7 на себя", - сказал Румас, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.
Белорусские НПЗ работают с 50-ти процентной загрузкой с начала года, после того как большинство российских компаний отказались поставять нефть в Белоруссию из-за споров о цене.
Белорусский премьер сказал, что Белоруссия при выборе поставщиков в России будет в первую очередь отдавать приоритет тем компаниям, которые продолжали поставки нефти в начале года.
"Не факт, что Роснефть окажется в числе поставщиков", - сказал Румас, комментируя заявление компании о том, что она не собирается отказываться от премии за поставки.
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