ВОЗ: США могут стать новым эпицентром COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что новым эпицентром коронавируса COVID-19 могут стать Соединенные Штаты Америки. Об этом передает Day.Az со ссылкой на naviny.by

Как пишет scmp.com, ссылаясь на представителя ВОЗ Маргарет Харрис, в настоящее время в США "наблюдается быстрый рост числа заболеваний".

Это означает, по ее мнению, что у США "есть такой потенциал". "Мы пока не можем сказать, что это уже так, но может стать реальностью потенциально", - подчеркнула представитель ВОЗ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Америке зафиксировано 54893 случая заражения; 783 человека погибли, 348 - вылечились.