Меркель прошла второй тест на коронавирус

Второй тест на коронавирус, который сделала канцлер Германии Ангела Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.

Об этом сообщил в среду телеканал N-TV со ссылкой на представителя правительства ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Канцлер по-прежнему работает в условиях домашнего карантина и в начале следующей недели снова сделает тест", - отметили в кабмине.

Первый тест Меркель сдала в понедельник, его результат стал известен в тот же день. Она приняла решение уйти на домашний карантин после того, как узнала, что врач, который делал ей 20 марта профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом.

Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт сообщил ранее, что канцлер чувствует себя хорошо, "поддерживает постоянный тесный контакт со всеми членами кабинета министров и сотрудниками". "Она из дома ведет важные международные переговоры", - отметил Зайберт. В четверг Меркель примет участие в двух видеоконференциях - глав государств и правительств стран - членов ЕС и лидеров государств G20.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан призвал граждан Германии старше 60 лет сделать прививки от пневмококка, чтобы избежать дополнительных рисков в случае заражения коронавирусом. Пневмококки являются одним из основных возбудителей, в частности, внебольничной пневмонии.

Как сообщило ранее агентство DPA со ссылкой на данные федеральных земель ФРГ, число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии достигло 35 395. По сведениям агентства, от последствий заболевания в ФРГ умерли 180 немцев.