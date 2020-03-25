https://news.day.az/world/1216105.html Число погибших от коронавируса в Италии превысило 7,5 тысячи
Число погибших от коронавируса в Италии превысило 7,5 тысячи
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового вида, составило 683 человека, что на 60 человек меньше, чем днем ранее.
Новые данные привел в среду официальный представитель Департамента гражданской защиты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня мы зарегистрировали смерть 683 пациентов. Общее число жертв составило 7503. Число инфицированных [в настоящий момент] составляет 57521. За последние сутки вылечились 1036 пациентов, всего 9362", - сказал он.
Накануне сообщалось о 743 умерших. Общее число инфицированных с момента начала пандемии - 74386 человек (включая жертв и вылечившихся).
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