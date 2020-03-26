В США убит мужчина, готовивший теракт из-за нежелания соблюдать социальную дистанцию

Мужчина, предположительно готовивший террористическую атаку из-за недовольства действиями властей в условиях пандемии нового коронавируса, ликвидирован в США.

Cоответствующие данные приводит в среду телеканал Fox-4, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, агент ФБР после неудавшейся попытки задержания смертельно ранил 36-летнего жителя города Белтон (штат Техас), открывшего стрельбу. Согласно данным представителей ФБР, которые приводит телеканал, мужчина, "недовольный требованием властей соблюдать социальную дистанцию", предположительно, готовил взрыв в одной из местных больниц. Fox-4 подчеркивает, что мужчина к моменту проведения спецоперации во вторник уже приступил к сбору материалов для производства самодельного взрывного устройства.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 942 человека.