Китайский бизнесмен заработал $1,9 миллиарда на росте спроса на маски из-за коронавируса

Вспышка коронавируса, которая переросла в пандемию, привела к нехватке хирургических масок и вызвала всплеск спроса на ткани на полимерной основе, используемые для производства масок. Это спровоцировало скачок акций компании Dawn Polymer, производящей такие ткани, пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При доле в 40% на рынке специальных тканей, используемых для изготовления масок в Китае, акции Dawn Polymer взлетели на 417% в течение шести недель после 20 января, когда страна объявила о распространении вируса.

Стоимость доли Юй Сяо Нина (Yu Xiaoning), основателя и председателя совета директоров Dawn Polymer Group, и его жены Хань Лимэй в компании, которую они контролируют, к 9 марта выросла более чем на 13,5 миллиарда юаней ($1,9 миллиарда) до 16,8 миллиарда юаней.

Цена акций с тех пор снизилась, поскольку распространение вируса в Китае замедлилось, но Юй и его жена стали одними из крупнейших в мире бенефициаров беспрецедентного спроса на маски.

Юй основал Dawn Polymer в 2002 году и стал совершенствовать производство тканей для масок во время вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2003 году.

Но поскольку спрос на маски растет по всему миру, его компания сталкивается с новой сильной конкуренцией. Некоторые крупные группы, включая китайскую нефтяную компанию Sinopec, объявили о начале производства материалов.