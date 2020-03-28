Атмосфера над Европой стала чище из-за коронавируса

Качество воздуха в европейских странах за последние две недели значительно улучшилось, сообщают местные СМИ со ссылкой на данные Метеорологического института Королевства Нидерландов.

Согласно данным, отображенным на специальных картах, предоставленных институтом, концентрация вредных веществ в воздухе в период с 14 по 25 марта была ниже, чем средний показатель за март 2019 года. В частности, речь идет о диоксиде азота, большие количества которого попадают в атмосферу из-за транспортных средств и крупных заводов.

Между тем, издание The Independent со ссылкой на аналитическую группу Descartes Labs, которая занимается геопространственными данными и сервисами, указывает, что наиболее очевидные изменения замечены в районе немецкого Эссена, испанской Гранады и российской столицы - Москвы.

"Загрязнение (воздуха - ИФ) снизилось в некоторых европейских городах, поскольку многие страны ввели ограничения для компаний и населения для борьбы со вспышкой коронавируса", - пишет издание.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией ситуацию с распространением нового типа коронавируса. Авиакомпании разных стран мира отменили большинство авиарейсов, ряд государств закрыл свои границы, стремясь таким образом сдержать распространение вируса.

Кроме того, власти некоторых стран ввели дополнительные карантинные меры общенационального масштаба, ограничив передвижение граждан. Многие крупные предприятия приняли решение сократить количество работающего персонала и даже приостановить производство.