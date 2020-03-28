https://news.day.az/world/1217120.html В Армении стремительно растет число заболевших коронавирусом - уже 407 человек
В Армении стремительно растет число заболевших коронавирусом - уже 407 человек
Еще 35 человек в Армении заразились коронавирусом. Об этом премьер Никол Пашинян сообщил в субботу на своей странице в Facebook.
Утром в субботу сообщалось в целом о 372 инфицированных. Таким образом, количество заболевших в Армении сейчас достигло 407 человек.
"Но в целом могу сказать, что ситуация пока считается управляемой. И нужно строго соблюдать ограничения комендатуры, чтобы максимально предотвратить распространение и не подвергать сферу здравоохранения непреодолимой нагрузке", - сказал он.
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