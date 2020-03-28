Число погибших от коронавируса во Франции превысило 2,3 тыс.

Число летальных исходов от заболевания коронавирусом нового типа достигло во Франции 2314 случаев. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в субботу главное управление здравоохранения страны.

Таким образом, согласно официальным данным, число умерших увеличилось за последние сутки на 319. В реанимации в настоящее время находятся 4237 человек. Их число увеличилось за 24 часа на 486 человек.

Число инфицированных достигло во Франции 37 575 человек. В больницах находится 17 620 пациентов, зараженных коронавирусом, что составляет увеличение за сутки на 1888 человек. Выписаны из медицинских учреждений Франции 6624 человек, причем за последние сутки - 926 пациентов.