Пхукет решили закрыть

Российские дипломаты на острове Пхукет получили распоряжение от правительства Таиланда о закрытии острова на въезд с суши и моря. Ограничение, сказано в документе, будет действовать с 00.01 часов 30 марта до 30 апреля этого года. Дата может быть изменена по решению губернатора провинции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

КПП на мосту на Пхукет и пристани будут пропускать только перевозчиков продовольствия, товаров первой необходимости, питьевой воды, лекарств и медицинского оборудования. Въезд на остров открыт врачам, дипломатам и иным лицам с разрешением от властей Таиланда в рамках борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Они обязаны соблюдать меры предосторожности.