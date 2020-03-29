Более 634 тысяч человек в мире заразились коронавирусом

В общей сложности 634 835 случаев заражения новым коронавирусом и 29 957 летальных исходов было зарегистрировано в мире по состоянию на 10:00 по женевскому времени (13:00 баку) 29 марта.

Об этом сообщила в воскресенье в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 63 тысячи человек, количество летальных исходов возросло на 3 464. Больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в Европейском регионе - 361 031 и 21 493 случая соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 36 688, а умерших - на 2 753.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 120 798 человек, 1 973 умерли. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 29 марта там зафиксированы 102 803 заболевших и 3 626 летальных исходов.

Как явствует из опубликованной ВОЗ таблицы заболеваемости по странам, больше всего инфицированных было в США - 103 321. Далее следуют Италия (92 472), Китай (82 356), Испания (72 248) и Германия (52 547).