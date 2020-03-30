Столицу Индонезии закроют на карантин из-за резкого роста числа заразившихся

Власти Индонезии с понедельника закрывают столицу на карантин в связи с масштабным ростом числа инфицированных COVID-19 в стране. Об этом пишет в понедельник газета The Straits Times со ссылкой на губернатора соседней провинции Западная Ява Ридвана Камиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "в минувшие выходные полиция провела учения по ограничению движения транспорта, а также выставила кордоны на въезде в Джакарту". Чиновник также отметил, что, "кроме столицы, карантин будет объявлен и в тех провинциях, где число заразившихся стремительно увеличивается".

Джакарта стала эпицентром распространения коронавируса, там зарегистрировано 675 случаев - более половины от всех заболевших в Индонезии, население которой приближается к 270 млн. Между тем ежедневно из соседних городов несколько миллионов человек приезжают на работу в мегаполис. Власти опасаются, что таким образом вирус может стремительно распространиться на другие провинции.

Однако президент Джоко Видодо на прошлой неделе вновь подчеркнул, что не намерен объявлять чрезвычайное положение в стране и фактически полностью устанавливать карантин, как это было сделано в некоторых других государствах. Он объяснил это "особенностями культуры и менталитета населения Индонезии".

Власти сообщили о первом случае заражения вирусом лишь 2 марта, позднее других стран Юго-Восточной Азии. На данный момент число инфицированных в республике приблизилось к 1,3 тыс., при этом 114 человек умерли - самый высокий показатель в регионе. В течение месяца выздоровели лишь около 60 пациентов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. летальных исходов.