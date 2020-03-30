https://news.day.az/world/1217712.html В Армении стремительно растет число зараженных коронавирусом - уже 482
В Армении стремительно растет число зараженных коронавирусом - уже 482
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 482.
Как сообщает Армянский единый информационный центр, по состоянию на 11:00 30 марта, количество подтвержденных случаев - 424, количество выздоровевших - 30, количество смертей - 3, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Напомним, что вчера сообщалось о 424 зараженных.
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