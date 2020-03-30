В Армении стремительно растет число зараженных коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 482.

Как сообщает Армянский единый информационный центр, по состоянию на 11:00 30 марта, количество подтвержденных случаев - 424, количество выздоровевших - 30, количество смертей - 3, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Напомним, что вчера сообщалось о 424 зараженных.