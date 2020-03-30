В Японии впервые одобрили запрет на пластиковые пакеты в магазинах

Власти города Камэока в центральной части Японии утвердили полный запрет на использование пластиковых пакетов в местных магазинах в рамках мер по защите окружающей среды. Подобное ограничение было впервые одобрено в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что под запрет попадает как продажа, так и бесплатная раздача пакетов на кассе магазинов Камэоки. Городские власти пока не определились, какие именно санкции ожидают нарушающих постановление торговцев, однако пообещали придавать их имена публичной огласке. Предполагается, что эта мера позволит сократить объемы пластикового мусора на местных улицах, а также уменьшит загрязнение водоемов города. Ограничение вступит в силу 1 января 2021 года.

Ранее правительство Японии обязало все магазины в стране взимать плату за пластиковые пакеты с июля текущего года.

По данным ООН, на планете ежегодно производится около 300 млн тонн пластикового мусора. Примерно 8 млн тонн из этого объема попадает в мировой океан. Там такой мусор измельчается и превращается в микропластик, который заглатывают рыбы, моллюски, китообразные, что уже стало экологической проблемой глобального масштаба. Правительство Японии сейчас разрабатывают меры, призванные к 2050 году полностью исключить попадание пластикового мусора в океан с территории страны.