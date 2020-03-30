Подкинувший сумку с деньгами мужчина испугал медицинский персонал в Китае

Один из жителей Китая продемонстрировал странный способ отблагодарить персонал одного из медицинских учреждений. Мужчина подкинул сумку с деньгами в окно приёмной и стремительно скрылся, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Ву Силин, 56-летний житель уезда Аньцзи (городской округ Хучжоу, провинция Чжэцзян, КНР) 20 марта решил нестандартным способом отблагодарить работников местного медицинского учреждения, которые направлялись в город Ухань для борьбы с коронавирусом.

Видеокамеры, установленные в приёмной, запечатлели, как богатый китаец подкинул сумку со 100000 юаней (более 1 миллиона рублей) в узкое окошко, где сидела одна из сотрудниц больницы. Затем даритель скрылся с места происшествия.

Затем работники больницы обнаружили в сумке крупную сумму денег и письмо, в котором говорилось, что наличность предназначалась всем, кто отправится в Ухань, чтобы бороться с коронавирусом.

Полицейские позже разыскали богатого мецената, деньги которого пришлось передать в местное представительство "Красного Креста", так как работники больницы отказались от вознаграждения.

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