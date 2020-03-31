Индия конфискует частные клиники для борьбы с коронавирусом

Решение о конфискации частных клиник и превращении железнодорожных вагонов в карантинные сооружения приняли власти Индии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Красную весну", сообщает La Jornada.

24 марта в Индии введен режим, ограничивающий передвижение граждан. После этого начался массовый отток людей из городов в деревни.

Власти Индии опасаются, что вирус достигнет тех районов, где возможности оказания медицинской помощи больным крайне ограничены. Индийское правительство принимает меры, чтобы сделать медицинскую помощь для больных коронавирусом более доступной.