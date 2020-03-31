https://news.day.az/world/1217991.html Индия конфискует частные клиники для борьбы с коронавирусом
Индия конфискует частные клиники для борьбы с коронавирусом
Решение о конфискации частных клиник и превращении железнодорожных вагонов в карантинные сооружения приняли власти Индии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Красную весну", сообщает La Jornada.
24 марта в Индии введен режим, ограничивающий передвижение граждан. После этого начался массовый отток людей из городов в деревни.
Власти Индии опасаются, что вирус достигнет тех районов, где возможности оказания медицинской помощи больным крайне ограничены. Индийское правительство принимает меры, чтобы сделать медицинскую помощь для больных коронавирусом более доступной.
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