В Британии из-за паники и дефицита яиц стали воровать куриц с ферм

Британцы обеспокоены тем, что сейчас в магазинах отмечается дефицит куриных яиц. Местные жители, поддавшись паническим настроениям, стали воровать куриц с ферм, сообщает британское издание Daily Mail.

В Великобритании стремительно увеличилось число случаев воровства. Такие цифры последний раз отмечались во времена войн. По данным издания, люди из-за эпидемии коронавируса в панике стали скупать продукты из магазинов, в том числе и куриные яйца, которые впоследствии оказались в дефиците. Позже стало известно, что с ферм нескольких графств Британии были украдены курицы.

"Из-за участившихся краж владельцы домашней птицы стали покупать сторожевых псов и перемещать кур поближе к своим жилым помещениям", - написано в статье Daily Mail.

Эксперты из Британского совета производителей куриных яиц заявили, что ситуация на сегодня для них выгодна, так как цены на их товар значительно выросли. Однако сограждане должны понимать, что яйца они собирают не только на продажу, но и для того, чтобы прокормить свою семью.