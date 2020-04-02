Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в четверг государственная радиостанция Kan со ссылкой на заявления канцелярии министра, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, коронавирус был диагностирован также у жены Лицмана. Отмечается, что министр продолжит свою работу из дома в соответствии с рекомендациями врачей.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле возросло к вечеру среды до 6 092, увеличившись за сутки на 710 человек, количество умерших достигло 25. По данным Минздрава еврейского государства, состояние 95 пациентов оценивается как тяжелое, 241 человек выздоровел.