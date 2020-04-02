В Москве продлили ограничительные меры еще на месяц

Проведение массовых мероприятий запрещено в Москве до 1 мая 2020 года.

Об этом сообщается указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Запретить до 1 мая 2020 года проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий", - говорится в тексте указа.

Также власти города запретили до 1 мая посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха. Об этом сообщается в блоге мэра. "По режиму работы рекреационных территорий - до 1 мая 2020 года запрещается посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха", - написал градоначальник.

Кроме того, соблюдение режима самоизоляции пациентами с коронавирусом и членами их семей в Москве будет с 2 апреля особо контролироваться.

До 1 мая продолжит действовать запрет на работу в Москве салонов красоты, ресторанов, кафе и спортивных клубов. "В соответствии с моим указом магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми", - написал мэр.

Посещение школ учащимися приостановлено в столице до 1 мая, при этом сохраняется работа "дежурных" групп до 12 человек в 1-4 классах. "Временно приостановить с 21 марта 2020 года по 1 мая 2020 года включительно посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ общего и среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации", - значится в указе.

Продуктовые магазины и точки по продаже товаров первой необходимости в Москве продолжат работу.

Продлено требование соблюдать социальную дистанцию на транспорте и в общественных местах.