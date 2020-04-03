В Мексике приостанавливают производство пива Corona из-за коронавируса
Мексиканская пивоварня Grupo Modelo, которая производит, в частности, пиво Corona, решила приостановить свою деятельность, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Мы сейчас находимся на стадии снижения объемов производств на наших заводах, чтобы свести его к абсолютному минимуму", - говорится в сообщении компании.
В компании, которой также принадлежат бренды Pacifico и Modelo, указали, что пошли на такой шаг в соответствии с распоряжением правительства Мексики временно прекратить всю деятельность не первоочередной значимости в стране до 30 апреля, чтобы снизить распространение коронавируса.
Ожидается, что полностью завершить этот процесс компании удастся в ближайшие несколько дней.
Согласно последним данным, с начала вспышки коронавируса в Мексике зарегистрировано более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около 50 человек скончались.
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