https://news.day.az/world/1219617.html От COVID-19 умер известный итальянский дизайнер
От COVID-19 умер известный итальянский дизайнер
Итальянский дизайнер, основатель обувного бренда Серджио Росси скончался в возрасте 84 лет.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Vogue.
Ранее у него диагностировали коронавирус COVID-19, предполагается, что он умер от осложнений. Другие подробности не сообщаются.
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