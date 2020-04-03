От COVID-19 умер известный итальянский дизайнер

Итальянский дизайнер, основатель обувного бренда Серджио Росси скончался в возрасте 84 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Vogue.

Ранее у него диагностировали коронавирус COVID-19, предполагается, что он умер от осложнений. Другие подробности не сообщаются.