США могут приостановить добычу нефти в Мексиканском заливе

Администрация США, возможно, рассматривает возможность прекращения добычи нефти на платформах в Мексиканском заливе в связи с распространением коронавируса среди занятого там персонала. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

По данным источников газеты, это предложение было выдвинуто после того, как у нескольких рабочих на нефтедобывающих платформах был выявлен коронавирус, однако "сейчас неясно, продолжается ли его серьезное рассмотрение". Прекращение добычи нефти на морских платформах, отметила газета, обернулось бы сокращением добычи нефти в США в условиях чрезмерного предложения на мировом рынке, что уже привело к резкому падению цен.

Если США прекратят добычу на нефтяных платформах в Мексиканском заливе, указала The Wall Street Journal, это обернулось бы сокращением на 2 млн баррелей объема добычи, который сейчас достигает 13 млн баррелей в сутки, и такие сокращения были бы неоднозначно восприняты в американских нефтяных компаниях.

Некоторые аналитики высказали предположение, что прекращение добычи нефти на землях, находящихся под управлением федерального правительства, или обязательное ограничение регулятором добычи нефти в Техасе, основном нефтедобывающем штате, могло быть частью большой сделки с Россией и Саудовской Аравией, призванной снизить уровень добычи нефти в мире, отметила газета.