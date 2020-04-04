Во Франции число умерших от коронавируса превысило 6,5 тыс. человек

Почти 600 человек умерли во Франции за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, а общее количество летальных исходов, зафиксированных в больницах страны, превысило 5 тыс. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции генеральный директор Управления здравоохранения республики Жером Саломон, передает ТАСС.

"С 1 марта из-за коронавируса в больницах умер 5091 человек, из них 588 человек ушли из жизни за последние 24 часа", - сказал он. Саломон отметил, что "в настоящий момент госпитализированы 27 432 человека, из них свыше 6 тыс. пациентов находятся в отделении интенсивной терапии". По его словам, всего во Франции зафиксировано к настоящему моменту свыше 64 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Глава управления проинформировал, что ведомство "внимательно следит за ситуацией в домах престарелых". "Более 3 тыс. учреждений уже сообщили о случаях заражения коронавирусом", - добавил он. Саломон констатировал, что с начала эпидемии в домах престарелых умерли почти 1,5 тыс. человек. "Таким образом, общее количество летальных исходов на территории страны превысило 6,5 тыс.", - сказал он.

С 17 марта во Франции действует режим самоизоляции населения, цель которого - максимально ограничить перемещение горожан по улицам. Для выхода по неотложным делам, в том числе для покупки продуктов и лекарств, поездки на работу в случае невозможности трудиться в удаленном режиме и похода к врачу требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.