https://news.day.az/world/1219856.html Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 770
Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 770
Число инфицированных новым коронавирусом в Армении достигло 770 человек, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Сообщается, что за сутки в стране заразились коронавирусом еще 34 человека.
Отмечается, что от коронавируса умерли 7, выздоровел 31 человек.
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