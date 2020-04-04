Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 770

Число инфицированных новым коронавирусом в Армении достигло 770 человек, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Сообщается, что за сутки в стране заразились коронавирусом еще 34 человека.

Отмечается, что от коронавируса умерли 7, выздоровел 31 человек.