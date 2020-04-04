Число инфицированных коронавирусом в Москве достигло 3357

В Москве за последние сутки коронавирусом заболели 434 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщаетcя на сайте мэра Москвы.

Таким образом, общее число инфицированных в Москве достигло 3357 человек.

168 человек с начала эпидемии выздоровели, 27 умерли.

