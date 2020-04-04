https://news.day.az/world/1219875.html Число инфицированных коронавирусом в Москве достигло 3357
168 человек с начала эпидемии выздоровели, 27 умерли.
Число инфицированных коронавирусом в Москве достигло 3357
В Москве за последние сутки коронавирусом заболели 434 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщаетcя на сайте мэра Москвы.
Таким образом, общее число инфицированных в Москве достигло 3357 человек.
168 человек с начала эпидемии выздоровели, 27 умерли.
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