Российский врач назвал ошибки в борьбе с COVID-19 в Италии

Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заболевание стало развиваться по экспоненте. Об этом заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

По его мнению, Италия минимум на три недели опоздала с введением защитных мер, а итальянцы медленно приспосабливались к условиям карантина. Например, они не соблюдали социальную дистанцию и необходимые меры предосторожности, рассказал специалист в интервью "Коммерсанту".

По данным на пятницу, Италия вновь опередила Испанию по числу заражений COVID-19 - их теперь около 120 тысяч. За сутки скончались 766 человек, всего же жертвами коронавируса в стране стали 14,7 тысячи заболевших.