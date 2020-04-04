Коронавирус вернул США во времена Второй мировой

В США бензин привязан к цене на нефть, и, по идее, в кризис с пандемией хотя бы дешевый бензин - на пользу. Если бы только одновременно под угрозой не оказались сотни рабочих мест во все менее рентабельном секторе сланцевой нефти. А пандемия (заразившихся - рекордные 265 тысяч) "пожирает" все новые рабочие места во все новых городах.

Палаточный лагерь, для проведения тестов на COVID-19 национальная гвардия развернула несколько недель назад. Говорили, что его откроют только в самом крайнем случае, если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию. И вот недавно здесь начали принимать пациентов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Больше 100 полевых госпиталей обустраивает армия по всей стране. Носилками заставляют выставочный центр в Балтиморе. От него до Нью-Йорка, где сейчас особенно тяжело, - три часа на машине, и соседи готовятся к худшему.

"Это как ужасный ураган. Но он не бьет по какому-то одному штату, он несется по всем пятидесяти. Ситуация продолжает усложняться и становится все труднее. Мэриленд, Вирджиния и Вашингтон - вся эта территория пока отстает от Нью-Йорка примерно на две недели. Мы будем следующей горячей точкой", - заявил губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган.

В соцсетях расходится плакат, как из времен Второй мировой: "Мы нуждаемся в вас! Нью-Йорк ищет врачей, медсестер - всех, кто хоть как-то связан с медициной и может помочь". Лечить некем и нечем.

Полномочиями военного времени пользуется Трамп - приказывает компаниям производить аппараты для искусственной вентиляции легких. А демократы в Конгрессе создают специальный комитет, который проследит, все ли правильно делает президент для борьбы с эпидемией.

"Сейчас не время для охоты на ведьм. Проведение предвзятых расследовании в разгар эпидемии - это трата жизненно важных ресурсов, времени, внимания", - уверен Трамп.

Он еще и письмо опубликовал, в котором разнес Чака Шумера - одного из инициаторов процедуры импичмента, кстати, конгрессмена от Нью-Йорка.

"Если бы вы потратили меньше времени на свой нелепый фиктивный импичмент, сосредоточились бы вместо этого на помощи жителям Нью-Йорка, то он не был бы настолько неподготовлен к появлению невидимого врага", - заявил Трамп.

Беспрецедентные два с лишним триллиона долларов Трамп направил на поддержку страны в разгар эпидемии. Чеки на 1200 долларов получит каждый налогоплательщик, льготные кредиты выдадут малому бизнесу. Иначе ситуацию не спасти - коронавирус оставил без работы почти 10 миллионов человек.

Бизнес в эпидемию выживает, как может. Власти закрыли все, что не очень нужно. Без вина можно прожить, но как выжить семье винодела и тем, кто на него работает?

"Я собираюсь сохранить персонал. Если нужно будет вложить какие-то свои деньги, я сделаю это, но людей не уволю. Мы пройдем через это испытание", - считает владелец винодельни Говард О'Браен.

Говард О'Браен не закрылся. Перепрофилировался - ушел в Интернет, там принимает заказы и сам доставляет вино до порога клиентов, благо в разгар карантина продажи алкоголя в США удвоились.