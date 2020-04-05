Врачи Нью-Йорка задумали компенсировать нехватку халатов мешками для мусора
Главный врач медицинского центра SUNY в Нью-Йорке Уэйн Райли рассказал о нехватке средств индивидуальной защиты для врачей, работающих с зараженными коронавирусом. Его слова передает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Райли, медикам вскоре придется компенсировать недостающие хирургические халаты мешками для мусора и дождевиками. Он заявил, что запаса средств индивидуальной защиты в его центре хватит лишь на полтора дня.
Врач пояснил, что у медиков нет времени ждать пополнения экипировки из государственных запасов, к тому же они сильно уменьшились. "Поэтому мы собираемся проявить творческий подход", - добавил Райли.
Ранее президент страны Дональд Трамп заявил, что США направят дополнительно тысячи военных для помощи штатам в борьбе с коронавирусом. Он уточнил, что как минимум тысяча военнослужащих будет направлена в Нью-Йорк, ставший очагом распространения инфекции.
По последним данным, в США зафиксировано более 312 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 8,4 тысячи человек умерли, еще 14,9 тысячи - вылечились. Нью-Йорк является одним из центров эпидемии - там выявлено более 63 тысяч зараженных.
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