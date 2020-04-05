За сутки коронавирусом заразились более 82 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки возросло более чем на 82 тыс., более 5 тыс. человек умерли. Об этом сообщила в воскресенье в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

Согласно приведенной статистике, по состоянию на 12:00 (GMT+4) 5 апреля в мире было зарегистрировано 1 133 758 заболевших и 62 784 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 82 061, а количество летальных исходов - на 5 798.

Больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в Европейском регионе - 621 407 и 46 416 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 38 266, а умерших - на 4 082.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 315 714 человек, 8 187 умерли. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 5 апреля там выявлено 111 396 заболевших и 3 838 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы заболеваемости по странам, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 273 808. Далее следуют Испания (124 736), Италия (124 632), Германия (91 714) и Китай (82 930).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.